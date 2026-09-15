Air Arabia va pouvoir poser ses roues en Arabie saoudite. La compagnie a annoncé le 14 septembre que l’autorité saoudienne de l’aviation civile (GACA) lui avait délivré un certificat de transporteur aérien, qui va lui permettre de lancer une filiale dans le royaume. Celle-ci sera basée à Dammam.

La GACA et Air Arabia travaillent depuis un peu plus d’un an à l’obtention de ce CTA. En juillet 2025, l’autorité saoudienne avait en effet sélectionné le consortium composé du groupe Air Arabia, du groupe Nesma et de KUN Holding pour porter ce projet de création d’une compagnie low-cost en Arabie saoudite. Dotée d’une participation majoritaire saoudienne, la filiale d’Air Arabia prévoit de desservir 24 destinations nationales et 57 destinations internationales. Son objectif est de transporter dix millions de passagers annuels en 2030.

Sa création s’inscrit dans le cadre du programme de développement Vision 2030 du pays, qui vise notamment à positionner l’Arabie saoudite comme une plaque tournante logistique mondiale et un pôle aérien international.

« Le lancement des opérations d’Air Arabia au départ de Dammam contribuera à renforcer la concurrence et à améliorer les performances sur le marché du transport aérien, tout en soutenant le commerce et le tourisme dans la Province de l’Est et en créant de nouvelles opportunités d’emploi locales », résume Sulaiman bin Saleh Almuhaimedi, vice-président exécutif chargé de la sécurité aérienne et de la durabilité environnementale à la GACA. Quelque 2 400 emplois directs devraient être créés.