L’opérateur australien Linfox, spécialisé dans la logistique depuis 1956, a réceptionné un hélicoptère H160, le premier de ce type en Australie.

Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d’Airbus Helicopters, immatriculé VH-FOX, sera utilisé pour répondre aux besoins de l’entreprise en matière d’aviation d’affaires et de transport de cadres, en opérant à travers la géographie variée de l’Australie, des centres urbains aux destinations régionales.

« Être les premiers à mettre cet appareil en service en Australie est une source de fierté pour notre équipe et témoigne clairement de notre engagement à exploiter la plateforme la plus technologiquement avancée du marché » a annoncé Lindsay Fox, le fondateur de Linfox.

Linfox devient de fait un nouvel opérateur pour l’hélicoptériste européen, sa flotte ayant été jusqu’à cette livraison constituée d’hélicoptères produits par Leonardo (A119, A109, AW169).

Airbus Helicopters précise que Linfox Aviation a opté pour une configuration de seulement 8 places (il est certifié pour transporter jusqu’à 12 passagers), « permettant aux passagers de profiter pleinement des larges baies vitrées, de la cabine spacieuse et lumineuse ainsi que des technologies de pointe de l’appareil ».

Le nouvel appareil a été préparé par Pacific Crown Helicopters (PCH), un organisme de maintenance certifié Part 145 et partenaire de longue date d’Airbus Helicopters dans le pays, pour sa mise en service. Le H160 avait été certifié par la Civil Aviation Safety Authority (CASA) australienne en 2024.

Airbus Helicopters a par ailleurs indiqué que le H160 comptait désormais plus de 70 exemplaires en service à travers le monde, lesquels ont déjà cumulé plus de 14 000 heures de vol au cours de la seule année écoulée.