Etihad Airways a présenté le 14 septembre, à l’occasion du salon Arabian Travel Market 2026, sa nouvelle offre de produits et services passagers, baptisée « Beyond Borders ». L’aménagement de ses futurs Airbus A330neo est la première vitrine ce cette initiative.

La compagnie nationale des Émirats Arabes Unis prévoit d’introduire 15 A330-900 sur une période de cinq ans (6 en commande chez Airbus et 9 en leasing auprès d’Avolon), avec une entrée en service prévue à partir de septembre 2027.

Les A330neo d’Etihad seront configurés en trois classes et proposeront 280 sièges dont quatre suites en première classe, 24 sièges-lits en classe affaires et 252 sièges en classe économique. La présence d’une cabine First sur ce type d’appareil constitue l’un des principaux éléments de différenciation pour cette flotte, en particulier vis-à vis d’une grande majorité de ses 787.

La première classe comprendra ainsi quatre suites individuelles (une rangée) dotées de portes coulissantes, d’écrans de 32 pouces, de chargeurs sans fil et d’espaces de rangement. Etihad précise que les suites permettront également de prendre un repas avec un accompagnant. La compagnie prévoit ainsi d’étendre son offre First au-delà de ses Airbus A380, qui conservent les produits First Apartments et The Residence, ainsi qu’avec les suites Première sur ses A321LR (première rangée de la classe affaires adaptée).

En classe affaires, les 24 sièges seront disposés avec accès direct au couloir. Ils offriront une position entièrement inclinable, des portes coulissantes, des écrans de 17,3 pouces, une alimentation électrique filaire et sans fil, ainsi que des espaces de rangement individuels.

La cabine économique comptera quant à elle 252 sièges, dont 32 sièges Extra Legroom bénéficiant de quatre pouces supplémentaires d’espacement. Les passagers disposeront d’écrans 4K de 13,3 pouces, de prises de recharge et d’appuie-têtes à ailettes.

Etihad destine les A330neo à des liaisons régionales et moyen-courriers à forte demande, notamment vers l’Europe (en priorité), l’Asie et le Moyen-Orient.

Cette annonce intervient dans le cadre d’un programme d’investissement de 20 milliards de dollars consacré à la croissance de la flotte et à l’évolution de l’expérience passager. Etihad indique qu’un milliard de dollars est affecté à la modernisation de ses cabines existantes.

L’initiative « Beyond Borders » sera également introduite sur les A321LR de la compagnie. Selon Etihad, « les cabines, les salons, les services au sol, la restauration, les équipements, le bien-être et la connectivité s’intégreront de plus en plus dans une proposition globale et cohérente pour les passagers ».

Pour rappel, la compagnie aérienne d’Abou Dhabi a revu à la hausse son objectif de flotte à long terme, le portant à 200 appareils d’ici 2030 contre 160 initialement.