Les Pays-Bas ont signé une lettre d’intention avec la Suède portant sur l’acquisition d’un avion de veille et de contrôle aéroporté (AEW&C) GlobalEye auprès de Saab. L’avionneur suédois a tenu à préciser que cet accord ne constituait pas un contrat ferme et que la commande n’était pas enregistrée à ce stade.

Selon les informations communiquées par le ministère néerlandais de la Défense, La Haye prévoit l’achat d’un appareil destiné à la Force aérienne royale néerlandaise, avec une livraison attendue en 2031. Des équipages néerlandais doivent pouvoir accéder à des GlobalEye suédois à partir de 2028, avant l’entrée en service de l’appareil.

L’appareil néerlandais serait en effet exploité dans le cadre d’une coopération avec la Suède et associé à la future flotte suédoise de GlobalEye. Le dispositif doit renforcer les capacités de surveillance aérienne, de détection et de commandement des Pays-Bas, ainsi que leur contribution aux missions de l’OTAN. La Suède a pour sa part commandé trois GlobalEye pour remplacer ses Saab 340 AEW&C, avec des livraisons attendues à partir de l’année prochaine.

Les Pays-Bas vont donc très probablement s’orienter vers la même plateforme d’alerte avancée et de contrôle que celle choisie par l’Alliance atlantique (jusqu’à 10 GlobalEye pour remplacer ses Boeing E-3A Sentry AWACS) et par le France (2 avions fermes et 2 options pour succéder aux 4 E-3F de l’armée de l’Air et de l’Espace à partir de 2029).

Le Canada s’est aussi rapproché de Saab au mois de mai pour doter l’Aviation royale canadienne (ARC) d’une capacité de surveillance, de commandement et de contrôle pour détecter, suivre et répondre aux menaces à longue portée, y compris dans l’Arctique, région où les tensions géopolitiques se renforcent, avec une flotte envisagée de jusqu’à 40 appareils. Avec cette capacité, le Canada pourrait également mieux contribuer au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

Le GlobalEye est basé sur la plateforme d’avion d’affaires Global 6000/6500 de Bombardier. L’appareil est équipé du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d’une suite de capteurs avancés et d’un système de commande et de contrôle intégré.