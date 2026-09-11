A l’occasion de la visite officielle de To Lam, secrétaire général du parti communiste et président du Vietnam, en France, Airbus a également conclu un accord avec Vietnam Airlines. Les deux parties ont signé un protocole d’accord, le 10 septembre à l’Elysée, portant sur l’acquisition de cinq A350-900.

Les livraisons devraient intervenir à partir de 2033-2034.

Cette commande à venir s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la flotte de la compagnie vietnamienne après 2030, qui vise à intégrer une trentaine de gros-porteurs. Une partie sera acquise en leasing, le reste en direct auprès d’Airbus et de Boeing.

Vietnam Airlines souhaite en effet étoffer ses flottes actuelles d’A350 et de 787. Elle exploite quatorze A350-900 et dix-sept 787 (-9 et -10).