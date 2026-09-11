A l’occasion d’une visite officielle de To Lam, secrétaire général du parti communiste et président du Vietnam, un accord a été signé entre Vietravel et Airbus, le 10 septembre à l’Elysée. La compagnie vietnamienne souhaite en effet acquérir cinquante appareils, répartis entre vingt A220 et trente A321neo (dont une partie en version XLR).

Les livraisons doivent intervenir à partir de 2029. Les appareils doivent permettre à la compagnie de faire croître sa flotte et son réseau international.

Les A220 serviront plus spécifiquement à ouvrir de nouveaux marchés. Ils permettront de développer la connectivité vers des villes et des régions peu ou pas desservies actuellement. En réduisant les temps de trajet et en favorisant la circulation des passagers et du fret, l’A220 doit « améliorer l’efficacité opérationnelle, et donner un nouvel élan à la connectivité des marchés, stimulant ainsi le commerce, le tourisme et les investissements, et contribuant de manière positive au développement socio-économique des destinations ».

Les A321neo seront quant à eux placés sur des routes à forte demande et permettront d’enrichir le réseau international de destinations plus lointaines. La famille, et plus encore l’A321XLR, « ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de liaisons internationales long-courrier », notamment en Asie du Sud et centrale, ainsi que vers certains marchés du Moyen-Orient.