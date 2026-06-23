Partir à l’export ne doit plus être un rêve inaccessible pour les PME et ETI aéronautiques françaises. Si elles doivent rester concentrées sur leurs productions actuelles pour les rendre rentables et suivre les cadences des avionneurs, elles doivent aussi savoir qu’elles ne sont pas obligées de renoncer à l’aventure de l’international et encore moins de s’y lancer sans filet. Au contraire, Business France propose de les accompagner tout au long de leur parcours, dès la phase de prise décision. C’est dans ce cadre que l’agence nationale publie chaque année un livre blanc Où exporter ? Aéronautique et spatial, qui donne des pistes de réponses aux sociétés qui envisagent de sauter le pas.

S’appuyant sur les retours de plus de 1 400 collaborateurs dans le monde pour être parfaitement en phase avec la réalité, le livre blanc permet d’identifier les marchés prioritaires et les marchés dits challengers, sur lesquels les sociétés sont susceptibles d’avoir le plus de succès. Il présente chacun d’eux, avec ses chiffres-clefs, ses fondamentaux, la situation de la concurrence, les questions de réglementation, les tendance et les opportunités, permettant de fournir de premiers conseils sur la manière de les aborder.

Renforcez votre stratégie export 2026 : téléchargez le livre blanc Business France dédié à l’aéronautique et au spatial

Un parcours concerté et sécurisé

Quel que soit le marché envisagé et les obstacles qui peuvent se dresser, Business France se veut rassurant et pragmatique. Pauline Colas, référente sectorielle aéronautique & spatial, aéroportuaire et sécurité chez Business France, résume la position de l’agence nationale et rassure ainsi : « L’export représente une source de diversification importante permettant de diluer le risque de dépendance à quelques clients. » Loin d’être un facteur d’instabilité pour des équipes travaillant à flux tendu, « il doit être envisagé dans un cadre sécurisé, combinant visibilité, accompagnement et structuration de la filière. À ces conditions, il devient un levier de croissance et de résilience. »

C’est pourquoi, au-delà du livre blanc et de l’analyse des marchés qu’il propose, Business France propose une véritable stratégie collective d’accompagnement. L’agence a mis en place la Team France filière Aéronautique et Spatial avec le GIFAS, le CNES, les pôles de compétitivité (Safe, Astech et Aerospace Valley), et l’Alliance NewSpace France, qui se réunit en comité chaque trimestre « afin de s’aligner sur la feuille de route à l’international (pays prioritaires à l’exports, actions collectives à mettre en place, problématiques communes, suivi des actions) ». Ainsi, les actions de soutien sont coordonnées.

Une fois la décision de se lancer plus avancée, les dirigeants de sociétés peuvent s’appuyer sur deux services de la Team France Export pour approfondir leur démarche. L’offre DÉCIDE Export apporte la méthodologie pour structurer son développement international en cohérence avec ses moyens réels, tandis que l’offre DÉCRYPTAGE Marchés permet d’analyser finement l’environnement des affaires et le potentiel de son offre face à la concurrence locale.

Vient alors le temps de la prospection. Là encore, les entreprises peuvent bénéficier d’un soutien fort de Business France. L’agence organise des Pavillons France sur les grands salons internationaux – Aircraft Interiors, MRO Europe, ou encore AIME MRO Dubaï, sur lequel il était le seul pavillon national –, que les sociétés peuvent rejoindre pour bénéficier d’une vitrine unique et d’un accès privilégié aux donneurs d’ordres mondiaux. Mais elle peut également monter des missions BtoB collectives ou des missions de prospection individuelles, qui permettent de s’immerger dans les écosystèmes locaux et de rencontrer de manière privilégiée des prospects et partenaires potentiels.

Par la suite, lorsqu’elles s’engagent dans la démarche d’export, les entreprises peuvent s’appuyer sur les Team France locales (dans une centaine de pays) pour écarter les risques d’ingérence et ceux liés aux réglementations ou, comme cela a récemment fait les unes, à la volatilité des droits de douane. Celles-ci peuvent faire bénéficier les sociétés de leur expérience mais aussi jouer un rôle d’introduction auprès d’experts, comme l’INPI pour la propriété intellectuelle, la DGSI/DRSD sur le volet Sécurité économique, ou des cabinets d’avocats. Business France peut également les aider à obtenir des financements ou proposer du soutien au développement, par exemple au travers du recrutement de VIE (Volontariat international en entreprise).

Cap sur les relais de croissance mondiaux

L’agence de développement identifie onze pays prioritaires et treize pays challengers dans son livre blanc. Mais parmi les marchés les plus stratégiques pour les sociétés qui envisagent de se lancer dans l’export figure la Turquie. Samantha Douarin, cheffe de projet B2B chez Business France, explique que sa croissance sur le marché aéronautique et spatial est à la mesure de celle de son transport aérien et que la filière y a vu ses exportations bondir de près de 30 % en 2024. Pour les acteurs français, les besoins locaux sont massifs et diversifiés dans la production, organisée autour de Turkish Aerospace Industries, allant des matériaux composites aux alliages en passant par les équipements de test. Mais le secteur de l’aménagement de cabine est aussi source d’opportunités, TCI Aircraft Interiors recherchant des partenaires pour le développement de ses futurs projets.

Comme sur la majorité des marchés, le secteur de la maintenance est également une porte d’entrée efficace et un catalyseur de développement, notamment porté par la croissance de Turkish Technic et la construction de son nouveau centre MRO d’envergure internationale à Istanbul. Dans tous les cas, les acteurs industriels locaux se montrent « ouverts aux coopérations et aux partenariats avec des entreprises étrangères », indique Samantha Douarin, mais Business France recommande tout de même de s’appuyer sur des agents ou distributeurs spécialisés implantés directement à Istanbul ou Ankara pour aborder le marché.

Au-delà de la Turquie, nombre de marchés ouvrent des perspectives, par exemple grâce à leurs mutations. Ainsi, le Royaume-Uni, deuxième acteur européen dans l’aéronautique, a vu sa réglementation environnementale changer et introduire des quotas de carburant durable d’aviation (SAF), ce qui crée de nouveaux besoins. En Corée du Sud, le niveau de maturité encore en progression couplé au rééquilibrage de la production, d’une industrie très militaire vers une ouverture plus grande au domaine civil, qui suscite des opportunités. L’implantation sur le marché peut par ailleurs être facilitée par un accord de libre-échange avec l’Union Européenne et la présence historique d’Airbus sur place.

Alors que 2027 se rapproche, les équipes de Business France préparent déjà la prochaine édition du livre blanc Où exporter ? Les segments qui susciteront les meilleures opportunités continueront d’être ceux de la transition écologique, de la digitalisation, de la transformation industrielle et de la maintenance. Dans un monde de plus en plus instable, qui fait revenir en force les questions de souveraineté, Business France identifie aussi que l’augmentation des budgets militaires pourra entraîner une montée en puissance des pays nordiques et de la Pologne.

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