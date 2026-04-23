Le Maroc attire les motoristes. Pratt & Whitney Canada (groupe RTX) a inauguré le 21 avril un nouveau site de production dans la zone industrielle Midparc de Nouaceur, près de Casablanca (Maroc). Le site est dédié à la production de pièces usinées détaillées, statiques et structurelles, pour plusieurs familles de moteurs, notamment la famille PT6 ainsi que pour les PW300 et PW500.

Le site de 12.000 m², implanté sur un terrain d’environ 2,8 hectares, représente un investissement d’environ 76 millions de dollars, partiellement soutenu par l’État marocain. L’usine doit atteindre environ 200 emplois d’ici 2030, après une montée en puissance progressive.

Le motoriste canadien précise que depuis le lancement du chantier en 2024, le site a progressé rapidement, passant de la construction à la mise en service opérationnelle, avec notamment le recrutement des équipes, la formation technique et l’installation d’équipements d’usinage de pointe.

Outre Pratt & Whitney, Collins Aerospace, autre activité du groupe RTX, produit des éléments de cockpit et des commandes de vol au Maroc depuis 2012. Ces implantations emploient environ 250 personnes dans le Royaume.