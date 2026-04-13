Pratt & Whitney Canada (groupe RTX) a annoncé la nomination de Satheeshkumar « Kumar » Kumarasingam au poste de président, à compter du 1er juin 2026. Il succédera à Maria Della Posta, qui part à la retraite après avoir dirigé le motoriste canadien depuis 2019.

Basé à Longueuil, au Québec, Kumar rapportera à Shane Eddy, président de Pratt & Whitney.

« Pratt & Whitney Canada occupe une position de chef de file dans tous ses segments, avec un portefeuille de près de 75 000 moteurs en service et 14 000 clients à travers le monde », a déclaré Shane Eddy, président de Pratt & Whitney. « Kumar a joué un rôle de premier plan au sein de Pratt & Whitney et apporte une vaste expérience ainsi qu’une connaissance approfondie des clients de Pratt & Whitney Canada et des marchés où elle exerce ses activités » a-t-il ajouté.

Kumar s’est joint à Pratt & Whitney en 1995 et a gravi les échelons dans des postes à responsabilités croissantes dans les domaines de l’ingénierie, de la qualité, des opérations, des ventes et du marketing, ainsi que du service client. Il a été nommé vice-président et chef, Transformation et stratégie à Pratt & Whitney en 2022, puis chef de la stratégie numérique en 2025.