Le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) a annoncé que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a certifié la famille Airbus A320neo équipée de son turboréacteur GTF Advantage, ouvrant la voie aux livraisons des premiers moteurs de série. Cette certification intervient après la certification du moteur par la FAA en février 2025, puis sa validation par l’EASA en octobre 2025.

Le GTF Advantage est une évolution du PW1100G-JM destinée à l’ensemble de la famille A320neo, avec un gain de poussée au décollage de 4% au niveau de la mer et jusqu’à 8% sur aéroports en altitude, par rapport à la version actuelle. Cette augmentation de poussée doit permettre une charge utile accrue et un rayon d’action allongé, notamment pour les variantes à long rayon d’action comme les A321LR et A321XLR.

Le moteur promet aussi d’être plus durable que la version actuelle du GTF grâce au re-design complet de certaines pièces à durée de vie limitée et des améliorations dans toutes les parties du moteur. Pratt & Whitney a par exemple réussi à augmenter le flux d’air qui passe dans le coeur du moteur et y modifier son cheminement, ce qui abaisse les températures dans la section chaude et permet d’espacer les intervalles de maintenance. Le profil aérodynamique de la turbine haute pression a été amélioré notamment grâce à l’utilisation de revêtements de nouvelle génération. Les trous de refroidissement dans la turbine HP et dans la chambre de combustion ont également été optimisés en termes de taille, de forme et d’emplacement, tandis que de nouvelles techniques de perçage ont été adoptées pour réduire l’oxydation.

Selon Pratt & Whitney, le moteur est interchangeable avec les GTF déjà en service et doit devenir le standard de production vers 2028, après montée en cadence progressive sur la chaîne A320neo. L’avionneur et le motoriste préparent désormais la phase d’introduction en exploitation, la première entrée en service étant annoncée pour cette année.