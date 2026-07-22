Le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) annonce avoir enregistré plus de 800 commandes et engagements pour sa famille de moteurs GTF depuis le début de l’année.

Le dernier contrat annoncé au salon de Farnborough est celui de la compagnie Tigerair Taiwan qui a décidé d’équiper 15 appareils supplémentaires de la famille A320neo avec des PW1100G-JM. Parmi les autres compagnies aériennes et les sociétés de leasing ayant annoncé des commandes cette année figurent notamment Abra Group, AirAsia, Azorra, Binter, BOC Aviation, British Airways, Finnair, Jackson Square Aviation, Luxair, Scoot et VietJet.

Au total, plus de 14 000 commandes et engagements pour les moteurs à réducteur de Pratt & Whitney ont été enregistrées en provenance de plus de 90 clients.

Pratt & Whitney a par ailleurs confirmé que son GTF Advantage entrera en service cette année, la famille Airbus A320neo étant certifiée pour ce moteur. Le GTF Advantage est interchangeable avec les GTF déjà en service et doit devenir le standard de production en 2028.

Le GTF Advantage est une évolution du PW1100G-JM destinée à l’ensemble de la famille A320neo, avec un gain de poussée au décollage de 4% au niveau de la mer et jusqu’à 8% sur aéroports en altitude, par rapport à la version actuelle. Cette augmentation de poussée doit permettre une charge utile accrue et un rayon d’action allongé, notamment pour les variantes à long rayon d’action comme les A321LR et A321XLR.

Le moteur promet aussi d’être plus durable que la version actuelle du GTF grâce au re-design complet de certaines pièces à durée de vie limitée et des améliorations dans toutes les parties du moteur.