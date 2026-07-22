BermudAir vient d’enrichir la liste des clients de l’A220. La compagnie a officialisé un accord avec Airbus, portant sur l’acquisition de dix exemplaires de l’A220-300. Les appareils figuraient déjà au carnet de commandes de l’avionneur, depuis le mois de mars, sans que la cliente ait été identifiée.

« L’A220 est l’appareil idéal pour soutenir la prochaine phase de croissance de BermudAir. Son autonomie exceptionnelle, son efficacité économique et ses performances sur les pistes d’aéroports contraints nous permettront de relier plus de communautés dans les Bermudes, les Caraïbes et l’Amérique du Nord grâce à des liaisons directes, fiables et pratiques », explique Adam Scott, fondateur et chef de la direction de BermudAir.

Les A220-300 de BermudAir seront aménagés en configuration triclasse de 135 places. Ils seront également équipés des coffres à bagages XL, qui offrent un volume de rangement accru de 20 %.

La compagnie souligne que ces appareils lui permettront de desservir des marchés plus petits et des îles encore mal desservies des Caraïbes, permettant de les connecter plus facilement à l’Amérique du Nord. Elle précise également qu’elle prévoit d’ajouter jusqu’à vingt A220 à sa flotte d’ici 2030.