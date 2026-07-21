L’appétit de Turkish Airlines est décidement toujours insatiable. Le loueur China Aircraft Leasing Group (CALC) a signé un contrat avec Turkish Airlines pour lui fournir sept Airbus A321neo neufs, marquant ainsi le début d’un nouveau partenariat entre les deux entreprises. L’accord à été annoncé au salon de Farnborough.

Les livraisons de ces appareils, qui seront équipés de moteurs PW1133GA-JM de Pratt & Whitney, sont attendues à partir de 2027. Ces nouveaux A321neo viendront soutenir la stratégie de renouvellement et d’expansion de la flotte de Turkish Airlines dans le cadre de sa « Vision 2033 ».

Cet accord fait de Turkish Airlines un nouveau client pour CALC.

L’A321neo constitue déjà véritablement l’épine dorsale du réseau moyen-courrier de la compagnie porte-drapeau turque, avec 70 exemplaires livrés sur une flotte comprenant plus de 160 monocouloirs Airbus Tous sont motorisés par des GTF.