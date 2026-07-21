Pratt & Whitney et BOC Aviation ont révélé une commande de la société de leasing, le 21 juillet, pour jusqu’à 220 GTF. Les moteurs sont destinés à équiper 110 Airbus de la famille A320neo en commande.

Pratt & Whitney précise que la commande initiale pour ces PW1100G-JM avait été signée en juin 2025 mais le signataire n’avait pas été révélé.

« Cette commande est la plus importante jamais passée par BOC Aviation auprès de Pratt & Whitney et s’inscrit dans la continuité de notre partenariat de 29 ans, reflétant le rôle clé que cette entreprise a joué dans notre croissance », a déclaré Steven Townend, PDG et directeur général de BOC Aviation.