flyNAS agrandit encore ses engagements auprès d’Airbus. La compagnie saoudienne a signé un nouvel accord avec l’avionneur le 22 juillet, à l’occasion du salon de Farnborough, portant sur l’acquisition de cinq A330-900 et vingt A321neo.

Airbus souligne que cet accord porte à 20 les engagements de la compagnie pour l’A330neo et 56 pour l’A321neo – 235 pour l’ensemble des modèles d’Airbus.

Les appareils seront utilisés pour soutenir la croissance de la compagnie sur tous ses segments, alors qu’elle constate une augmentation de la demande et qu’elle s’attache à soutenir les ambitions du royaume d’Arabie saoudite. Ils soutiendront également le développement de sa future filiale flyNAS Syria.

« Cette mesure vise à garantir la croissance durable de la flotte de flynas au cours des prochaines années afin de soutenir l’expansion continue de nos six bases opérationnelles à travers le Royaume, tout en renforçant nos capacités opérationnelles et d’expansion pour flynas Syrie », explique en effet Bander Almohanna, PDG de flynas.

La compagnie exploite actuellement une flotte entièrement composée d’Airbus, comptant deux A330-300, quatre A320ceo et 61 A320neo.