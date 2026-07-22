Un vénérable avion de transport régional est incontestablement l’une des attractions quotidiennes de ce salon de Farnbourough. GE Aerospace a en effet réalisé un vol d’essai à haute altitude, au-dessus de 30 000 pieds, avec un Saab 340B modifié équipé d’un système de propulsion hybride-électrique dans le cadre du programme EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) de la NASA. Ce vol d’essai a été effectué dans le cadre du salon aéronautique de Farnborough le 20 juillet…
Pratt & Whitney a vendu plus de 800 moteurs GTF depuis le début de l’année, le GTF Advantage de la famille A320neo se rapproche de sa mise en service
Le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) annonce avoir enregistré plus de 800 commandes...