Leonardo a nommé Stefano Villanti directeur général de Leonardo Helicopters, avec effet depuis le 1er septembre. Il succède à Gian Piero Cutillo, appelé aux fonctions de co-directeur général du groupe italien de défense et d’aéronautique.

Stefano Villanti évolue depuis environ dix ans au sein de la division hélicoptères de Leonardo. Au cours des trois dernières années, il dirigeait les ventes, le marketing et les contrats de l’activité.

Leonardo indique qu’il devra assurer la mise en œuvre de la stratégie de la division, le respect des engagements pris envers les clients et l’atteinte de ses objectifs de croissance.

La division Leonardo Helicopters conçoit et produit des appareils civils, parapublics et militaires. Son portefeuille comprend notamment les AW109, AW139, AW169, AW189, AW101 et AW609, ainsi que sa participation au programme NH90 de NHI.