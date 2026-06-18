L’opérateur Advanced Flight, basé à Auckland, vient de réceptionner le premier hélicoptère ACH160 de Nouvelle-Zélande, une livraison qui fait suite à la récente acceptation de type délivrée par l’Autorité de l’aviation civile du pays (CAA).

La compagnie spécialisée dans les vols charter et touristiques utilisera cette version luxueuse de l’hélicoptère biturbines de moyen tonnage de nouvelle génération d’Airbus Helicopters pour transporter des passagers à travers les paysages emblématiques des îles du Nord et du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Advanced Flight devient de fait le premier opérateur du H160/ACH160 dans la région Pacifique.

« Advanced Flight est honorée de contribuer à l’introduction de l’ACH160 en Nouvelle-Zélande, poursuivant ainsi sa collaboration de longue date avec Airbus. Cette livraison représente une avancée significative dans notre engagement envers l’innovation, la sécurité et la fourniture de services aériens de classe mondiale. Elle témoigne également de la grande expérience de notre équipe et de nos pilotes, qui sont constamment à la pointe de l’exploitation et du support des appareils les plus performants au monde », a déclaré Keith Stephens, PDG et pilote d’Advanced Flight.

Selon l’hélicoptériste européen, l’opérateur néo-zélandais a opté pour une configuration cabine de seulement 8 passagers, même si le H160 est certifié pour un maximum de 12 passagers, afin que ses clients profitent pleinement « des larges fenêtres, de la cabine spacieuse et des technologies de pointe de l’appareil ». Airbus Helicopters souligne également que le H160 affiche une consommation de carburant réduite de 18% et un niveau sonore perçu diminué de 50%, un impératif pour l’environnement préservé de la Nouvelle-Zélande.

Advanced Flight était déjà un important opérateur des hélicoptères d’Airbus, avec une flotte comprenant 8 H130.