La compagnie égyptienne Red Sea Airlines a conclu un contrat de location avec Boeing et SMBC Aviation Capital portant sur deux Boeing 737 MAX 8 neufs. Les livraisons sont prévues en juillet et en août 2027.

Ces deux nouveaux monocouloirs viendront soutenir la croissance de Red Sea Airlines depuis Charm el-Cheikh, Hurghada ainsi que depuis le nouvel l’aéroport international Sphinx (SPX) près du Caire.

Red Sea Airlines doit par ailleurs réceptionner un Boeing 737-800 loué auprès d’Aergo Capital avant la fin de 2026 et indique être en négociation avec des loueurs internationaux pour sept appareils supplémentaires.

La compagnie prévoit de porter sa flotte à un total de 14 appareils en 2028, contre une flotte de seulement 4 737-800 aujourd’hui.