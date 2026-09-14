Le groupe ANA a dévoilé le nom de la compagnie cargo qui résultera de la fusion entre ses différentes activités de transport de fret : ANA Nippon Cargo Airlines. La nouvelle compagnie sera créée le 1er avril 2027 et la marque ANA Nippon Cargo sera adoptée au cours du second semestre de l’exercice 2027.

Cette compagnie est le résultat de la fusion d’ANA Cargo, de Nippon Cargo Airlines et de NCA Japan. « Les trois sociétés fonctionneront comme une seule et même entité afin d’offrir un service de fret aérien plus fiable et plus réactif à leurs clients du monde entier », indique ANA dans un communiqué.