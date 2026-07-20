Airbus Helicopters a remporté une nouvelle commande de THC (The Helicopter Company), le 20 juillet. Elle porte sur huit H145, dont les livraisons doivent se déroulent en 2027 et 2028.

Ce nouveau contrat s’inscrit dans l’accord-cadre conclu entre les deux partenaires en 2024 et qui prévoit l’acquisition par THC de jusqu’à 120 hélicoptères de différents modèles sur trois à cinq ans.

Les H145 seront utilisés dans le cadre des services proposés par la société saoudienne, notamment des missions médicales d’urgence et d’autres missions critiques.