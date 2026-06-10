Le ministère roumain des Affaires intérieures va moderniser sa flotte aérienne avec l’acquisition de 12 hélicoptères multi‑rôles Airbus H160 et H145. Les nouveaux hélicoptères seront financés dans le cadre du programme européen SAFE (Security Action for Europe).

Le contrat porte plus exactement sur 7 H160 et 5 H145. Les hélicoptères seront opérés par l’Inspectorat général de l’aviation (IGAv) du ministère sous la coordination du Département pour les situations d’urgence (DSU) pour renforcer les capacités nationales de gestion des crises, de protection civile et de maintien de l’ordre public.

Trois des sept H160 seront dédiés aux missions de police et de sécurité publique, les quatre autres seront configurés pour des missions multi‑rôles de protection civile et d’intervention en cas de catastrophe.

Les cinq H145 seront quant à eux intégrés aux opérations du service d’urgence SMURD et aux missions de sauvetage en montagne, constituant la principale ressource pour les interventions médicales d’urgence rapides, les évacuations médicales spécialisées et les missions complexes de recherche et de sauvetage (SAR) du pays.

Airbus rappelle par ailleurs être présent en Roumanie depuis plus de 20 ans, avec un centre client Airbus Helicopters qui réalise 75 % de son chiffre d’affaires sur des contrats d’exportation et avec Airbus Defence and Space qui fournit des services clés en main de communications sécurisées et d’ingénierie des systèmes par l’intermédiaire de son bureau d’études, et qui fabrique des pièces détachées pour Airbus Commercial Aircraft.