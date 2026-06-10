Airbus Helicopters a annoncé l’entrée en service de l’H160 sur ses premières missions européennes dans le secteur de l’énergie offshore, avec l’opérateur belge NHV.

Deux H160, pris en leasing auprès de GD Helicopter Finance (GDHF) depuis lemois d’avril, sont désormais engagés pour des vols de relève d’équipes sur des installations pétrolières, gazières et éoliennes en Europe du Nord.

Les appareils sont configurés pour les opérations de transport de personnel offshore et opèrent principalement depuis la base de Den Helder. NHV a précisé que les nouveaux hélicoptères biturbines multirôles de moyen tonnage sont désormais déployés pour les besoisn de ses clients en mer du Nord et en mer Baltique.

Les opérations seront aussi assurées depuis les bases de NHV au Danemark, en Pologne, en Allemagne, en Belgique, et plus tard au Royaume-Uni.

Le H160 est le successeur direct de la famille Dauphin. Propulsé par les turbines Arrano de Safran Helicopter Engines, le H160 affiche une réduction de consommation en carburant de l’ordre de 15%.

Pour rappel, GDHF a conclu un accord avec le fonds d’investissement Ardian pour acquérir NHV, spécialiste des opérations de transport offshore en hélicoptères. NHV exploite une flotte majoritairement composée d’hélicoptères biturbines modernes, dont les H175 et H145 d’Airbus Helicopters.