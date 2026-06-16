Avincis va continuer de s’appuyer sur Airbus Helicopters et Leonardo pour étendre ses activités. La société portugaise spécialisée dans les services aériens d’urgence a signé des contrats avec les deux industriels en vue d’acquérir trente appareils, répartis entre quinze H145, dix AW169 et cinq AW139. Les livraisons devraient intervenir entre 2028 et 2031.

Avec ces hélicoptères, Avincis pourra répondre aux besoins actuels de ses clients mais également étendre ses activités à d’autres marchés voire à d’autres services. Actuellement, l’opérateur peut remplir des missions de recherche et de sauvetage (SAR), de services médicaux d’urgence par hélicoptère, d’évacuation sanitaire, mais aussi de soutien aux activités offshore.

Il précise également que trois des AW169 seront dédiés à ses contrats pour des services médicaux d’urgence en Suède avec les régions Uppsala et Västra Götaland – un hélicoptère dédié à chaque région et un troisième de réserve.

« Cette commande importante témoigne de la confiance que nous accordons au potentiel du marché des services aériens d’urgence et soutiendra notre dynamique de croissance à l’avenir. Nous avons écouté nos clients et nous sommes convaincus que cette combinaison d’appareils Airbus et Leonardo répondra à leurs besoins futurs. Notre nouveau contrat avec les régions d’Uppsala et de Västra Götaland démontre que notre stratégie porte déjà ses fruits. Nous sommes également convaincus que la propriété des appareils constitue un atout majeur de notre activité, nous offrant un meilleur contrôle sur la disponibilité, la configuration et la rentabilité à long terme, tout en nous permettant de répondre plus efficacement aux besoins en constante évolution de nos clients », commente John Boag, PDG du groupe Avincis.

Celui-ci exploite actuellement une flotte d’environ 210 appareils (170 hélicoptères et quarante avions). Parmi eux se trouvent une soixantaine d’hélicoptères d’Airbus : Super Puma (pour la lutte contre les incendies et le SAR), H145, H135 (services médicaux aériens et services offshore) et AS350/355 (surveillance et la lutte contre les incendies). La flotte compte également environ 70 hélicoptères de Leonardo, en majorité des AW139 pour les services médicaux d’urgence par hélicoptère, le SAR et les missions offshore.