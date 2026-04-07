Airbus Helicopters annonce avoir remporté une commande de trois hélicoptères lourds H225 de la part des filiales de l’entreprise publique vietnamienne Vietnam Helicopter Corporation (VNH), l’un des plus importants opérateurs d’hélicoptères en Asie du Sud-Est.

Les nouveaux hélicoptères de la famille Super Puma viendront rejoindre Southern Vietnam Helicopter Company (VNH South) et Northern Vietnam Helicopter Company (VNH North). Ils assureront des missions de transport pour le secteur pétrolier et gazier du pays en venant remplacer des appareils plus anciens.

« Nous sommes honorés de continuer à soutenir VNH et ses filiales dans le renforcement et la modernisation de leur flotte. Leur décision de centrer leurs opérations futures sur le H225 souligne la fiabilité et les performances exceptionnelles de cet appareil dans les environnements offshore exigeants », a déclaré Matthieu Louvot, PDG d’Airbus Helicopters. « Notre partenariat durable avec VNH repose sur la confiance et un engagement commun pour la réussite des missions, et nous nous réjouissons de soutenir leur croissance pour de nombreuses décennies à venir », a-t-il ajouté.

Les filiales de VNH disposent déjà d’hélicoptères Super Puma (EC225 et AS 332L2) et de H155 pour assurer des missions offshores. « À l’avenir, nous envisageons l’H225 comme l’épine dorsale de notre flotte, nous permettant de moderniser nos opérations tout en augmentant notre capacité et la flexibilité de nos missions », a annoncé Kieu Dang Hung, le PDG de VNH.