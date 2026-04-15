Amazon Leo, le service de connectivité par satellites en orbite basse d’Amazon (anciennement projet Kuiper), a profité du salon Aircraft Interiors de Hambourg pour dévoiler son antenne dédiée à l’aviation commerciale. Pour rappel, le déploiement de cette nouvelle solution de connectivité à haut débit débutera en 2027.

Baptisée simplement Amazon Leo Aviation Antenna, cette antenne à réseau phasé full‑duplex, sans pièces mobiles, est annoncée avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en upload pour l’ensemble de l’appareil. De dimensions compactes (147 cm de long, 76 cm de large et 6,6 cm de haut), elle est aussi bien adaptée aux avions gros porteurs qu’aux avions régionaux. Amazon précise que son installation pourra se faire en une seule journée.

Le géant américain que son antenne partage certaines technologies de base avec son antenne Leo Ultra, mais qu’elle a été spécialement conçue pour répondre aux exigences et aux contraintes de l’aviation (antenne à balayage électronique sans pièces mobiles afin de réduire les temps d’immobilisation pour maintenance, résistance aux conditions climatiques et aux températures extrêmes pour garantir une performance fiable lors des vols transcontinentaux).

À noter qu’Airbus prévoit une compatibilité de sa solution de connectivité satellitaire multi-orbite HBCplus (High Bandwidth Connectivity Plus) avec Amazon Leo à partir de 2028.

Deux compagnies aériennes ont officiellement annoncé adopter la solution de connectivité en orbite basse d’Amazon : JetBlue (l’année dernière) et Delta Air Lines (le 1er avril) pour une partie de sa flotte (500 appareils).