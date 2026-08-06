Apollo Global Management va acquérir la compagnie low-cost britannique easyJet sur la base d’une valorisation de 5,7 milliards de livres sterling (6,7 milliards d’euros), une information confirmée par les deux parties suite au retrait de Castlelake.

Le fonds américain, via son véhicule d’acquisition Bidco, a conclu un accord avec le conseil d’administration d’easyJet sur une offre de rachat recommandée visant l’intégralité du capital émis, et à émettre, de la low‑cost britannique.

« Après avoir examiné attentivement la proposition d’Apollo, les membres de ma famille et moi-même avons décidé de soutenir l’acquisition recommandée annoncée par le conseil d’administration d’easyJet » a déclaré Stelios Haji-Ioannou, le fondateur de la compagnie. La famille Haji-Ioannou est le plus important bloc d’actionnaires de la compagnie, avec une participation de plus de 15%.

« Je me réjouis des intentions stratégiques d’Apollo pour l’activité d’easyJet, qui visent à générer davantage de croissance. Le fait qu’Apollo, l’un des investisseurs institutionnels les plus expérimentés et les mieux dotés au monde, ait décidé de soutenir et de développer easyJet, fleuron de la famille de marques « easy », témoigne de la force de la marque et du modèle économique d’easyGroup Ltd » a-t-il ajouté.

La finalisation de l’opération est attendue d’ici la fin du premier trimestre 2027 après l’approbation des actionnaires de la compagnie et sous réserve des autorisations réglementaires, en particulier au niveau du maintien des CTA de ses filiales basés en dehors du Royaume-Uni (easyJet Europe en Autriche et easyJet Switzerland en Suisse).

Castlelake avait formulé plusieurs offres pour l’acquisition d’easyJet depuis le mois de juin mais Apollo s’est par la suite manifesté avec un projet d’acquisition concurrent plus généreux et surtout plus en phase avec la stratégie actuelle du transporteur low-cost. La compagnie easyJet transporte aujourd’hui plus de 100 millions de passagers par an entre 165 aéroports répartis dans 37 pays. Elle alignait une flotte de 356 monocouloirs Airbus au 31 mars dernier.