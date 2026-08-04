Alors que les incendies sont particulièrement destructeurs cet été, IPECA veut s’attacher à soutenir les personnes affectées. Dans les Landes et en Gironde notamment, où l’industrie aéronautique, spatiale et défense est particulièrement présente, l’organisme de prévoyance rappelle qu’il peut prendre en charge plusieurs dispositifs d’accompagnement de ses assurés et ses entreprises adhérentes.

Il peut ainsi offrir un accompagnement social personnalisé à distance (conseil pour les démarches à effectuer par exemple), un soutien psychosocial accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou encore un service de téléconsultation médicale, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour échanger avec un médecin généraliste ou spécialiste (par exemple sur les conséquences d’une exposition aux fumées).

« Dans cette période particulièrement éprouvante, notre priorité est d’être présents aux côtés de nos assurés, de leurs familles et de nos entreprises adhérentes. IPECA mobilise ses dispositifs d’accompagnement afin que chacun puisse bénéficier rapidement d’une écoute, de conseils et d’une prise en charge adaptée à sa situation », déclare Philippe Ricard, directeur général d’IPECA.