Airbus et MTU Aero Engines ont annoncé la création d’une coentreprise destinée à développer et commercialiser un moteur électrique à pile à combustible à hydrogène pour l’aviation commerciale.

L’accord non contraignant, annoncé le 7 juillet, prévoit un démarrage des activités en 2027, après obtention des autorisations réglementaires et sociales. Il combine l’expertise d’Airbus en matière d’hydrogène liquide et de programmes aéronautiques avec les compétences du motoriste allemand dans le domaine des technologies de pile à combustible et en certification de moteurs, accélérant ainsi le développement d’un système de propulsion « zéro émission ».

Ce projet de coentreprise fait suite au protocole d’accord signé par les deux entreprises lors du dernier Salon du Bourget en juin 2025.

« La coentreprise que nous projetons constitue la prochaine étape logique de notre vision commune d’un concept de propulsion à l’hydrogène pour l’aviation », a déclaré Bruno Fichefeux, directeur des programmes futurs chez Airbus. « En mutualisant nos technologies et expertises respectives au sein d’une entité dédiée, nous créons un acteur européen de premier plan, capable de transformer la recherche de pointe en systèmes de propulsion électrique industrialisables et certifiables. Cette nouvelle société contribuera à garantir notre souveraineté stratégique dans les technologies aéronautiques de nouvelle génération, tout en renforçant notre capacité à concrétiser l’ambition à long terme du projet ZEROe » a-t-il ajouté.

La nouvelle entité fonctionnera ainsi comme une organisation agile et dédiée, concentrée sur la maturation de la technologie en vue d’une démonstration en vol puis d’une certification.