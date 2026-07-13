Air Algérie a officiellement réceptionné son premier Boeing 737 MAX 8 le 11 juillet lors d’une cérémonie organisée dans l’un des hangars de la compagnie à l’aéroport d’Alger dans le cadre du remplacement progressif de sa flotte moyen-courrier.

L’appareil (LN 9494, immatriculé 7T-VLQ), baptisé « El Houria » (Liberté), fait partie d’une commande de dix 737-8 annoncée par la compagnie algérienne en mars, des avions qui devait initialement être livrés à la compagnie low-cost brésilienne GOL mais dont le sort avait été négocié avec l’avionneur américain dans le cadre de sa sortie de la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites l’année dernière.

L’appareil est configuré avec une cabine monoclasse de 186 sièges.

Ainsi, 4 autres 737-8 sont livrables avant la fin de l’année, puis les 5 restant l’année prochaine.

La compagnie nationale algérienne avait également commandé 9 737-9 en juin 2023 au salon du Bourget, des appareils livrables à partir de 2027.

La flotte moyen-courrier d’Air Algérie comprend encore plus d’une vingtaine de Boeing 737NG : 2 737-600, 2 737-700 et 23 737-800.

Air Algérie a également réceptionné un nouvel ATR 72-600 dans le cadre de sa commande de 16 exemplaires destinés à moderniser sa flotte régionale.

Pour rappel, la compagnie algérienne a aussi intégralement modernisé sa flotte de gros-porteurs avec l’arrivée de 5 Airbus A330neo depuis l’année dernière (8 A330-900 commandés au total).