Le D328eco est prêt à quitter sa phase de développement pour entrer dans sa phase d’industrialisation. Deutsche Aircraft a inauguré, le 29 septembre, la ligne d’assemblage final du programme, qui se situe à l’aéroport de Leipzig Halle. L’événement marque aussi le retour de la construction aéronautique en Saxe, après plus de soixante ans.

Représentant un investissement de 100 millions d’euros, le site de l’avionneur allemand couvre une surface de 60 500 m2 et abrite une ligne d’assemblage final (FAL), un hangar de préparation au vol, un centre logistique et un centre administratif. Il servira de centre d’assemblage et de livraisons, avec une capacité de production de 48 D328eco par an, tandis que le site existant d’Oberpfaffenhofen restera le siège des activités d’ingénierie, d’essais en vol et de certification.

Deutsche Aircraft se félicite d’avoir réussi à créer une capacité aérospatiale de bout en bout en Allemagne, couvrant l’ingénierie, la certification, les essais en vol, l’industrialisation, l’assemblage final et la livraison aux clients.

La FAL intègre des technologies de fabrication de pointe, des systèmes logistiques automatisés et des processus de production sans papier, afin d’assurer l’efficacité et la qualité des opérations.

« Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement d’inaugurer une usine. Cet événement marque le retour de la construction aéronautique en Saxe et constitue une étape majeure pour le programme D328eco. Ensemble, nos sites d’Oberpfaffenhofen et de Leipzig offrent une capacité de bout en bout pour le développement, la certification, l’industrialisation, la fabrication et le soutien technique d’avions complets en Allemagne. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, toutes les phases du cycle de vie d’un avion seront intégrées au sein d’un programme aéronautique allemand », insiste Nico Neumann, directeur général de Deutsche Aircraft.