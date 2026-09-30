Airbus a annoncé que FLYONE Armenia avait finalisé une commande portant sur deux A321neo. Le protocole d’accord avait été signé en mai dernier, à l’occasion d’une visite officielle du président Emmanuel Macron en Arménie.

Cette commande est la première à être signée en direct auprès d’Airbus par la compagnie.

Les appareils seront motorisés par le LEAP-1A de CFM International et aménagés en configuration monoclasse de 239 places. Ils participeront à l’expansion du réseau de FLYONE Armenia tout en améliorant son efficacité.

La compagnie exploite aujourd’hui onze Airbus de la famille A320.