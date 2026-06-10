L’avionneur ATR et le loueur singapourien Avation PLC annoncent avoir livré un premier ATR 72-600 neuf à Cambodia Airways le 5 juin dans le cadre d’un bail de 12 ans.

L’appareil (MSN 1751) est de fait le premier avion ATR à intégrer la flotte de la compagnie privée cambodgienne. Sa mise en service est prévue dans les toutes prochaines semaines.

L’avionneur franco-italien a précisé que Cambodia Airways devait également recevoir un deuxième ATR 72-600, également via Avation, d’ici la fin 2026.

La livraison de ce premier ATR 72-600 s’inscrit dans le cadre des quinze nouveaux ATR 72-600 en commandes fermes contractualisés par le loueur singapourien en avril 2024 et en mars 2026 et qui viendront renforcer son portefeuille de turbopropulseurs régionaux.

L’introduction du turbopropulseur doit permettre à Cambodia Airways de développer son réseau régional et domestique, en complément de sa flotte de monocouloirs moyen-courriers déployés sur des liaisons plus longues en Asie du Sud-Est et vers la Chine. La compagnie aérienne cambodgienne avait décollé en juillet 2018 avec une flotte de monocouloirs Airbus. Elle aligne aujourd’hui 3 A320 et 2 A319.

Avation PLC détenait quant à lui un portefeuille de 33 appareils à la fin de l’année dernière (dont 14 ATR 72-600 et 4 ATR 72-500), des appareils loués à 16 clients.