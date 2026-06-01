Alors qu’Azul vient de réceptionner son premier A330-900 acquis directement auprès d’Airbus le 29 mai à Toulouse (photos), la compagnie brésilienne en a aussi profité pour dévoiler une nouvelle commande portant sur 4 exemplaires supplémentaires. L’avionneur européen précise que ces 4 avions gros-porteurs de la famille A330neo figuraient déjà dans son carnet de commandes, mais sans en révéler le client.

L’exemplaire livré le 29 mai, immatriculé PR-ANU (MSN 2119) faisait quant à lui partie de commandes précédentes portant sur 3 et 4 exemplaires annoncées en 2022 et 2023. Il sera mis en ligne dans les prochains jours sur les liaisons intercontinentales de la compagnie, c’est-à-dire principalement entre son hub de Campinas-Viracopos (VCP), les États-Unis (notamment vers la Floride) et l’Europe (Lisbonne). Le prochain exemplaire est quant à lui attendu au second semestre, les livraisons suivantes étant échelonnées sur plusieurs années.

La compagnie Azul était déjà opératrice de l’A330-900 depuis 2019, une première dans les Amériques, avec des avions en leasing (3 exemplaires contractualisés chez Avolon aujourd’hui).

« Ces appareils marquent une nouvelle étape pour Azul, témoignant non seulement de la solidité financière de l’entreprise, mais aussi de notre vision à long terme et de notre engagement en faveur d’une croissance durable et régulière. Ils renforcent également notre capacité à relier le Brésil à des destinations internationales avec une efficacité, une fiabilité et un confort accrus pour nos clients », a annoncé Raphael Linares, vice-président des affaires juridiques et de la flotte chez Azul.

L’A330-900 exploité par Azul est configuré en 298 sièges, répartis entre 34 en classe affaires, 96 en Economy Extra et 168 en classe économique.

Pour rappel, la famille d’A330 remotorisé par des Trent 7000 de Rolls-Royce est désormais baptisée « Versatile Champion » depuis l’année dernière au regard du très grand nombre de missions différentes qu’elle peut assurer.

Le gros-porteur de taille intermédiaire d’Airbus doit d’ailleurs voir sa masse maximale au décollage (MTOW) continuer à augmenter pour passer de 251 tonnes aujourd’hui à 253 tonnes à la fin 2027 (11 tonnes de plus que lors de sa mise en service en 2018), soit une augmentation de son rayon d’action de 150 nautiques supplémentaires (+900 nautiques depuis 2018, +1670 km).