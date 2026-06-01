Castlelake a manifesté son intérêt pour easyJet. Répondant à des rumeurs, la société d’investissement a confirmé le 29 mai qu’elle avait commencé à réfléchir à la possibilité de formuler une offre sur la compagnie britannique. Elle souligne également qu’elle n’a pas encore approché le conseil d’administration de la low-cost, ce que celle-ci a confirmé le 1er juin.

Le conseil d’administration d’easyJet a également confirmé qu’il étudierait toute proposition. Cependant, il met en avant que cette annonce intervient à un moment où le titre a perdu de la valeur en raison des incertitudes entretenues par le conflit en Iran sur la situation économique, qui retiennent les passagers qui souhaiteraient réserver un vol. Il évoque également des « défis considérables sur les plans réglementaire, financier et opérationnel ».

Selon lui, la low-cost « se trouve en position de force » grâce à une trésorerie nette positive, un niveau élevé de satisfaction client et l’engagement de ses employés.

Castlelake a désormais jusqu’au 26 juin pour annoncer s’il formule une offre ou non, afin de lever toute incertitude sur le marché.