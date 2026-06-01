Le ministère roumain des Affaires intérieures commande deux avions de transport tactique C-27J Spartan au groupe italien Leonardo, des appareils qui seront acquis via le nouvel instrument financier de l’Union européenne SAFE (Security Action for Europe). La livraison du premier appareil est programmée en 2029.

Les C-27J Next Generation seront exploités par l’Inspectorat général de l’aviation, la composante aérienne du ministère roumain de l’Intérieur, sous la coordination du Département des situations d’urgence. Leur emploi couvrira des missions nationales et européennes de protection civile, d’assistance humanitaire et de gestion des catastrophes.

Cette commande porte ainsi à 9 le nombre total de C-27J acquis par la Roumanie, dont 7 sont déjà en service au sein de l’armée de l’air roumaine (RoAF) depuis 2010. Ces derniers totalisent plus de 30 000 heures de vol, au cours desquelles ils ont mené environ 28 000 missions de transport tactique, d’évacuation sanitaire, de lutte contre les incendies et d’entraînement, apportant leur soutien à la Roumanie et aux pays alliés dans les situations les plus critiques, telles que la crise du COVID-19 et la recrudescence des incendies de forêt en Europe.

Pour rappel, SAFE est un instrument de l’UE qui finance et encadre les achats conjoints d’équipements de défense des États européens, via des prêts, à condition qu’au moins 65% de la valeur du système acquis soit générée dans l’UE, en Ukraine ou dans un pays de l’EEE/AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège).