Cet article publié le 6 juillet a été mis à jour suite à l’annonce officielle de l’OTAN, avec les précisions du secrétaire général de l’Alliance et du PDG de Saab.

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Le programme d’avion d’alerte avancée et de contrôle (AEW&C) E‑7A Wedgetail de Boeing vient de subir un revers majeur en Europe. Après plusieurs signaux apparus ces derniers mois qui convergeaient dans ce sens, l’OTAN a officialisé un contrat avec Saab pour acquérir des GlobalEye afin de remplacer ses Boeing E-3A Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) à horizon 2035. La décision a été officialisée ce jour pour l’ouverture du sommet de l’OTAN qui se tient jusqu’au 8 juillet à Ankara (Turquie), alors que l’administration Trump ne cesse de multiplier les signaux de prise de distance vis-à-vis de l’Alliance atlantique depuis des mois.

Ce choix marque une réelle rupture stratégique en introduisant pour la première fois depuis près de 40 ans une solution non-Boeing au cœur du dispositif AWACS de l’Alliance.

Selon l’OTAN, cette décision conduira au remplacement d’une partie seulement de la flotte de 14 Boeing E-3A. Ainsi, selon son secrétaire général Mark Rutte, cette commande portera sur jusqu’à 10 GlobalEye.

« Nous sommes honorés et fiers de soutenir l’OTAN dans le développement de sa capacité de nouvelle génération de détection et de commandement aéroportés (AEW&C). Nous sommes convaincus que GlobalEye constitue le choix idéal pour l’Alliance, offrant des capacités éprouvées, une grande adaptabilité et un avantage opérationnel à long terme. L’annonce d’aujourd’hui positionne clairement GlobalEye comme la solution de référence mondiale en matière de détection et de commandement aéroportés avancés. Nous attendons avec intérêt les prochaines étapes des négociations », a déclaré Micael Johansson, le PDG de Saab, dans un communiqué.

Saab avait officiellement proposé le GlobalEye à l’OTAN dès février 2023, en réponse à une demande d’informations (RFI). À l’époque, Micael Johansson, évoquait une possible entrée en service à l’horizon 2031, voire plus tôt selon le calendrier d’acquisition. En novembre 2023, l’OTAN avait également annoncé son intention de commander six Boeing E‑7A Wedgetail pour remplacer une partie de ses E‑3A Sentry, avec des livraisons envisagées à partir de 2031.

La France, seul autre opérateur des avions AWACS en Europe (la Royal Air Force a remplacé ses appareils par des Wedgetail depuis cinq ans), a également décidé de remplacer les quatre Boeing E-3F AWACS de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) par des GlobalEye, avec deux premiers avions contractualisés livrables en 2029 et 2032, un contrat qui prévoit également une option d’achat pour deux appareils supplémentaires.

Pour rappel, le GlobalEye est basé sur la plateforme d’avion d’affaires Global 6000/6500 de Bombardier. L’appareil est équipé du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d’une suite de capteurs avancés et d’un système de commande et de contrôle intégré.

Aux Etats-Unis, le programme d’acquisition des E‑7A pour remplacer ses propres E3 est freiné depuis plus d’un an par le Pentagone et l’US Air Force pour des raisons de retards, de surcoûts et au motif qu’une telle plateforme ne pourrait pas survivre dans un espace aérien contesté.