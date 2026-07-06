Saudia Cargo et Boeing viennent d’officialiser une commande portant sur quatre 777F. Un premier exemplaire est livrable dès le quatrième trimestre 2026, les trois autres étant attendus par la compagnie aérienne saoudienne tout au long de l’année 2027.

Ces nouveaux avions tout cargo s’inscrivent dans le cadre du plan de Saudia qui vise à doubler sa flotte dédiée et à renforcer ses capacités opérationnelles, contribuant ainsi aux objectifs du programme Vision 2030 du Royaume. Saudia Cargo aligne déjà 4 777F depuis 2015.

« Cette annonce marque une étape stratégique majeure pour Saudia Cargo et concrétise une vision à long terme initiée il y a plusieurs années, visant à renforcer nos capacités et à étendre notre présence mondiale. L’acquisition de quatre nouveaux avions-cargos constitue la première phase de cette expansion, renforçant la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients et partenaires et contribuant aux objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, qui vise à consolider la position du Royaume en tant que plateforme logistique mondiale. Ce que nous annonçons aujourd’hui n’est que le début d’une nouvelle ère de croissance et d’expansion » a déclaré dans un communiqué Loay Mashabi, le PDG de Saudia Cargo.

Pour rappel, le transporteur saoudien avait également signé un accord avec la société américaine Mammoth Freighters il y a quatre ans pour convertir 7 de ses appareils (avec 5 options) de transport de passagers en avions tout cargo (programme 777-300ERMF).

Selon les derniers chiffres publiés par Boeing (au 31 mai), le programme 777F totalisait encore une quarantaine d’exemplaires restant à livrer (dont 16 à destination de clients non identifiés). Six de ces appareils sont toujours attribués à l’opérateur russe Volga-Dnepr.