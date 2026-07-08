SAS va perdre son directeur général au profit d’Air Canada. Anko van der Werff a en effet annoncé qu’il allait quitter la direction de la compagnie scandinave au début de l’année 2027 et qu’il deviendrait directeur général de la compagnie canadienne avant la fin du mois de janvier 2027.

Anko van der Werff avait pris la tête de SAS en 2021. Depuis, il a mené sa restructuration, l’a rapprochée du groupe Air France-KLM et de SkyTeam et vient de planifier l’avenir de sa flotte long-courrier, avec une commande de jusqu’à quarante appareils de la famille A330 (dont l’A330-900).

« Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Anko pour son leadership fort et son engagement tout au long d’une période de transformation particulièrement exigeante. Il a joué un rôle central dans la construction d’une SAS plus forte et plus compétitive, dotée d’une orientation claire et de perspectives prometteuses. Nous respectons sa décision, tout en regrettant naturellement son départ. Il est important de noter qu’il restera en fonction jusqu’au début de l’année 2027, garantissant ainsi la stabilité et la continuité alors que SAS poursuit la mise en œuvre de sa stratégie », a commenté Kåre Schultz, président du conseil d’administration de SAS.

« Nous sommes ravis d’avoir attiré et recruté un dirigeant du calibre de M. Van der Werff pour diriger Air Canada », se félicite au contraire Vagn Sørensen, président du Conseil d’Air Canada. Il possède une vaste expérience internationale dans le domaine de l’aviation et apporte 25 années de résultats probants. »

Chez Air Canada, il succèdera à Michael Rousseau, qui a décidé de prendre sa retraite après dix-neuf au sein de la compagnie. Il quittera ses fonctions le 31 août. Elles seront reprises par intérim par le conseil d’administration mais il reste à sa disposition pour assurer la transition.