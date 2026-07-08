Un Boeing 737-400 cargo de la compagnie pakistanaise K2 Airways s’est abîmé en mer d’Arabie dans la nuit du 7 juillet. L’appareil, qui assurait un vol entre Sharjah (Émirats arabes unis) et Karachi (Pakistan), a disparu des écrans radars des autorités aéronautiques pakistanaises alors qu’il se trouvait à environ 155 nautiques (300 km) au sud-ouest de Karachi.

Les autorités ont annoncé que l’épave de l’appareil a été retrouvée à une cinquantaine de nautiques (100 km) au sud du port d’Ormara (Baloutchistan).

Selon la compagnie, 5 membres d’équipage se trouvaient à bord : les deux pilotes, deux mécaniciens et un responsable du chargement.

La Pakistan Civil Aviation Authority avait précisé plus tôt que l’équipage de l’appareil avait « signalé un problème de système de navigation » quelques minutes avant la perte simultanée du contact radio et radar vers 21h20 (heure pakistanise). L’appareil « a été observé au radar en phase de descente rapide et effectuant un changement de cap brusque ».

Le 737-400BDSF (LN 3091, immatriculé AP-BOI) avait été livré neuf à Aeroflot en 1999. Il avait été converti en avion cargo par Bedek en 2012. Il s’agissait du seul et unique appareil de K2 Airways, compagnie privée basée à Karachi qui avait démarré ses vols en 2024.