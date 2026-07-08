Un nouveau pays d’Europe opte pour le Poseidon. Le Danemark a officiellement commandé deux avions de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon afin de renforcer ses capacités de lutte anti-sous-marine dans l’Arctique et l’Atlantique Nord.

Cette décision, annoncée le 7 juillet 2026 lors du sommet de l’OTAN à Ankara, fait suite à l’approbation par le département d’État américain d’un contrat de 1,8 milliard de dollars portant sur l’achat de jusqu’à trois exemplaires au maximum en décembre dernier, au titre du programme FMS.

Copenhague n’a pas précisé de dates de livraison pour ses futurs Poseidon. Le contrat comprend un ensemble complet de capteurs, systèmes de mission, communications sécurisées, pièces de rechange, formation et soutien logistique.

Cette commande complète le premier achat collectif de cinq drones MQ-4C Triton par l’OTAN, effectué par le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et la Norvège, créant ainsi un réseau de surveillance mixte composé d’appareils habités et non habités.

Les P-8A opéreront près du Groenland, des îles Féroé et de la mer Baltique, renforçant l’interopérabilité avec les forces américaines et de l’OTAN.