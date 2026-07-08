AerCap a annoncé la signature d’un accord avec China Southern Airlines Cargo, portant sur l’acquisition en leasing de trois Boeing 777-300ERSF.

Les appareils convertis seront livrés en octobre 2027, puis aux premier et deuxième trimestres 2028.

« L’arrivée des avions-cargos Boeing 777-300ERSF marque une étape importante dans l’évolution continue de notre flotte. Ces appareils apporteront un soutien décisif à notre stratégie d’expansion des liaisons intercontinentales, nous permettant ainsi d’offrir un service de qualité supérieure à nos clients du monde entier », explique Li Xiao, président de CSA (China Southern Airlines) Logistics.

Cet accord fait suite à l’approbation par le conseil d’administration du groupe de l’acquisition de deux 777F et cinq 777-8F, assortis d’options sur trois 777-8F supplémentaires, dont les livraisons sont prévues entre 2027 et 2034. China Southern Airlines Cargo identifie en effet d’importantes opportunités de croissance grâce au e-commerce et à l’accélération des exportations chinoises.