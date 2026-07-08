Volotea desservira Clermont-Ferrand à partir de cet hiver. La compagnie espagnole a ouvert, le 8 juillet, les réservations pour les premiers vols qu’elle effectuera depuis la ville auvergnate. Elle proposera une liaison bihebdomadaire avec Porto à partir du 6 novembre et durant toute l’année.

Elle reprend ainsi une liaison qui était proposée par Ryanair jusqu’au mois de mars dernier.

Avec l’ajout de Clermont-Ferrand à son réseau, elle desservira 28 aéroports en France.

« Nous sommes ravis d’accompagner la réouverture de la ligne reliant Clermont-Ferrand à Porto, qui renforce la connectivité entre la France et le Portugal. (…) Cette nouvelle route marque l’arrivée de Volotea à l’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne, une grande première pour notre compagnie sur ce territoire, et témoigne de notre ambition de continuer à développer des liaisons vers les plus belles villes européennes », a commenté Gilles Gosselin, directeur France de Volotea.