Embraer va enfin pouvoir se développer en Inde. L’avionneur brésilien s’est en effet réjoui le 7 juillet de l’octroi par la DGCA indienne (Direction générale de l’aviation civile) des certifications de type pour ses E190, E195 et E195-E2.

Jusqu’à présent, seul l’E175 était certifié dans le pays et exploité par Star Air. Avec la certification de la plupart des appareils de la famille E-Jets, les compagnies indiennes vont donc pouvoir se tourner vers Embraer pour étoffer leur flotte et développer les vols sur les lignes secondaires intérieures.

« Nous nous réjouissons de la certification de type accordée aux avions d’Embraer et remercions la DGCA pour son évaluation approfondie », commente Raul Villaron, vice-président senior des ventes et du marketing, responsable de la région Asie-Pacifique pour l’aviation commerciale. « Grâce à leurs performances, leur rentabilité et leur confort passager exceptionnels, les E-Jets d’Embraer sont appelés à redéfinir l’aviation régionale en Inde et à soutenir la vision UDAN du gouvernement indien », qui vise à démocratiser le transport aérien en multipliant la connectivité, en rendant les vols abordables et en désenclavant les régions reculées du pays.

Cette certification a pu être accélérée grâce au partenariat conclu entre Embraer et Adani Defence & Aerospace, visant à mettre en place une ligne d’assemblage final pour l’E175 en Inde. En adhérant au programme Make in India, Embraer s’est placé dans la liste des partenaires stratégiques du pays.