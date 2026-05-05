Air China Cargo annonce avoir obtenu l’approbation de son conseil d’administration pour transformer ses quatre options d’Airbus A350F en commandes fermes dans le cadre d’un avenant à son contrat initial, selon un document réglementaire déposé à la Bourse de Shenzhen. Cette conversion porte la commande totale de la compagnie cargo chinoise à dix exemplaires de la nouvelle version cargo de l’A350.

La division fret d’Air China avait signé en novembre 2025 un contrat ferme portant sur six A350F assortis de quatre options, devenant ainsi le premier client de l’A350F en Chine continentale. Les livraisons des six premiers appareils sont prévues entre 2029 et 2031. Les quatre appareils supplémentaires désormais confirmés devraient être livrés entre 2032 et 2033.

Le contrat initial, signé en présence de représentants d’Airbus à Pékin le 14 novembre 2025, stipulait que les options devaient être exercées au plus tard fin 2026.

La flotte d’Air China Cargo est aujourd’hui composée de 6 A330-200P2F, de 13 Boeing 777F et de 4 747-400F. Pour rappel, Air China aligne déjà de son côté une trentaine d’A350-900 pour le transport de passagers.

Le nouvel Airbus A350F pourra transporter une charge utile de 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel du 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027.