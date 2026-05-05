L’Argentine souhaite acquérir deux Boeing KC-135R Stratotanker destinés à soutenir sa nouvelle flotte de chasseurs F-16, selon le général de brigade Gustavo Javier Valverde, chef d’état-major de la Force aérienne argentine. Une demande formelle (Letter of Request) a été soumise dans le cadre du programme FMS (Foreign Military Sales) pour un transfert direct depuis l’inventaire de l’US Air Force.

L’Argentine a réceptionné à ce jour six F-16AM/BM provenant de la flotte du Danemark, premiers appareils d’un contrat portant sur 24 chasseurs dont les livraisons doivent se poursuivre jusqu’en 2027.

Le F-16 est équipé d’un système de ravitaillement compatible uniquement avec le système rigide (boom) utilisé par l’US Air Force. Cette configuration exclut l’utilisation des deux KC-130H Hercules actuellement en service dans la Force aérienne argentine, équipés du système sonde-panier (probe-and-drogue) qui était nécessaire aux anciens A-4 Skyhawk.

Selon le général Valverde, la géographie argentine et ses longues distances nord-sud rendent logiquement le ravitaillement en vol indispensable pour déployer les chasseurs de la Fuerza Aérea Argentina sans de multiples escales.