Airbus a nommé Eric Kirstetter au poste de directeur exécutif de la stratégie (Executive Vice President Strategy), avec une prise de fonction prévue le 18 mai. Il succède à Matthieu Louvot, récemment nommé directeur général d’Airbus Helicopters depuis le 1er avril.

Eric Kirstetter rejoint le groupe aéronautique européen depuis le cabinet international de conseil en stratégie Roland Berger, où il exerçait depuis 2017. Il avait auparavant passé 17 ans au sein du cabinet de conseil Arthur D. Little. Diplômé en génie mécanique de l’ISAE-Supméca et titulaire d’un master en management industriel international d’HEC Paris, il apporte une expertise reconnue en stratégie de croissance et transformation d’entreprise, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de la défense.

Dans ses nouvelles fonctions, Eric Kirstetter sera directement rattaché au président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury. Ce dernier a souligné que cette nomination intervient à un moment critique pour le groupe aéronautique européen.

« Son expérience dans divers secteurs industriels, notamment l’aérospatial et la défense, sera essentielle pour transformer les évolutions géopolitiques et technologiques mondiales en opportunités stratégiques et mettre en œuvre notre feuille de route à long terme », a déclaré Guillaume Faury.