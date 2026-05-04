Biman Bangladesh Airlines continue de s’appuyer sur Boeing pour ses opérations. La compagnie asiatique a signé une nouvelle commande auprès de l’avionneur américain, portant sur l’acquisition de quatorze appareils, 787 et 737 MAX. Il s’agit non seulement de la plus importante commande de son histoire mais aussi de ses tous premiers contrats pour le 787-10 et le 737 MAX.

Elle a en effet décidé de se doter de huit 787-10, deux 787-9 et quatre 737-8. Les 737 MAX lui permettront de remplacer sa flotte actuelle de quatre 737-800. Ils seront exploités sur ses liaisons vers l’Inde et l’Asie du sud-est, ainsi que certaines lignes vers le Moyen-Orient.

Vers cette dernière région, les liaisons les plus demandées se verront affecter les 787-10. Ils remplaceront ainsi les 777-300ER en service aujourd’hui. Avec leur introduction, Biman exploitera par ailleurs tous les modèles de la famille Dreamliner. Les 787-9 desserviront l’Europe et l’Amérique du Nord.

Actuellement, Biman exploite quatre 737-800, quatre 787-8, deux 787-9 et quatre 777-300ER, aux côtés de trois Dash 8-400.