Le conseil pour le développement de la défense émirati, Tawazun, a attribué un contrat à Embraer en vue d’acquérir jusqu’à vingt C-390. L’accord se divise en une commande ferme pour dix appareils et des options pour dix autres. L’avionneur brésilien indique que ces appareils visent à « renforcer les capacités opérationnelles de transport aérien du pays, en collaboration avec une entreprise de défense émiratie ».

L’accord s’accompagne de capacités complètes de maintenance et de services après-vente, qui seront développées avec une entreprise des Emirats, Generation 5 Holdings.

Embraer souligne qu’il s’agit de la plus importante commande internationale provenant d’un seul pays pour le C-390 et la toute première au Moyen-Orient.

« Ce contrat représente une amélioration opérationnelle significative des capacités de transport aérien militaire des Émirats arabes unis, renforçant la préparation des forces et l’efficacité opérationnelle, et permettant aux forces armées d’exécuter efficacement un large éventail de missions dans des environnements opérationnels variés », commente Nasser Humaid Al Nuaimi, le secrétaire général de Tawazun.