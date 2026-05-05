La Hongrie a réceptionné deux nouveaux avions de combat Saab JAS 39 Gripen C, premiers exemplaires d’un lot de quatre appareils commandés dans le cadre d’un accord signé en février 2024 entre le ministère hongrois de la Défense et l’administration suédoise des équipements de défense (FMV).

Les forces de défense hongroises ont marqué cette livraison par une cérémonie officielle le 29 avril. Les deux appareils, immatriculés 45 et 46, ont rejoint la base aérienne de Kecskemét où ils seront mis en œuvre par la 101e escadre aérienne.

La Hongrie exploite des Gripen depuis 2006, initialement dans le cadre d’un contrat de location portant sur 12 monoplaces Gripen C et deux biplaces Gripen D signé en 2001. Ces 14 appareils doivent être transférés en pleine propriété cette année. Avec l’arrivée des nouveaux chasseurs, la flotte hongroise atteindra à terme 18 Gripen C/D.

Les nouveaux appareils intègrent des améliorations telles que le radar PS-05/A au standard Mk4 et le logiciel MS20 Block 2, renforçant les capacités opérationnelles, notamment en matière de combat et d’interopérabilité. L’accord prévoit également un soutien logistique assuré par la Suède sur la période 2026-2036.

Cet avenant au contrat initial vise à consolider les capacités de défense aérienne de la Hongrie et sa contribution aux missions de l’OTAN.